В Одессе задержали рэкетиров с поселка Котовского, которые действовали, как в 90-е годы

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Установлено, что судимые за тяжкие преступления жители Суворовского района 27-ми и 33-х лет требовали у местного предпринимателя ежемесячно платить им «дань» в размере 400 долларов за так называемое крышевание.

За невыполнение своих требований вымогатели угрожали потерпевшему насилием и уничтожением имущества, принадлежащего ему.

Спустя 2 месяца их задержали при помощи спецназовцев. У мужчин изъяли средства, полученные преступным путем, и другие вещественные доказательства.

«Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении им подозрения по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в сообщении полиции.

Ранее мы сообщали, больше двух тысяч силовиков будут тщательно следить за порядком в Одессе и области 8 и 9 мая.

В частности в День памяти и примирения 8 мая, а также в День победы 9 мая на улицы Одессы выведут более 2 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

В полиции отметили, что особое внимание будет уделяться на Аллее Славы, площади 10 Апреля и на мемориале 411-й батареи.

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