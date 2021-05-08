Одесситы отмечают День памяти и примирения

8 мая состоялось возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т.Г. Шевченко.

Присутствующие минутой молчания почтили память защитников Украины.

Также священнослужители различных конфессий провели совместный межконфессиональный поминальный молебен.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета.

К слову, больше двух тысяч силовиков будут тщательно следить за порядком в Одессе и области 8 и 9 мая

Об усилении мер безопасности в эти дни заявили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В частности в День памяти и примирения 8 мая, а также в День победы 9 мая на улицы Одессы выведут более 2 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

В полиции отметили, что особое внимание будет уделяться на Аллее Славы, площади 10 Апреля и на мемориале 411-й батареи.

«В местах проведения массовых мемориальных акций будут присутствовать сотрудники полиции диалога, чтобы предотвращать потенциальные конфликтные ситуации среди собравшихся», - говорится на сайте Нацполиции.

Напомним, что стало известно, как отметят 8 и 9 мая в Одессе: запрет парковки, возложение цветов и не только

Также Politeka сообщала, силовиков со всей Украины стянут на улицы Одессы: "1300 копов и 1200 нацгвардейцев"