В Одессе ушел из жизни главный врач поликлиники
Как сообщили местные
Смерть медика наступила, когда он лежал в Одесской областной больнице после перенесенного коронавируса.
В социальных сетях разошлись слухи, что Арийчук якобы умер через несколько дней после вакцинации от COVID-19.
Однако в мэрии эту информацию опровергли, заявив, что главврач прививку не получал, так как он недавно переболел.
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Также в горсовете сообщили, что на момент смерти ковид-тест был отрицательный.
Отметим, что в Украине очень часто врачи сообщают о смерти от коронавирусной болезни своих коллег.
В прошлом месяце в Черноморске Одесской области провожали в последний путь женщину-медика, которая скончалась от ковида.
«Берегите медиков... Они спасают нас сейчас, все чаще сгорая сами. Буквально на несколько минут собрались возле больничного храма кареты скорой помощи, чтобы отдать последний почет своей коллеге. Светлая память Богдане Мироновне Гордиенко», - говорится в сообщении.
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