Чего ждать от погоды на этой неделе?

Весна снова испытает терпение одесситов погодными "качелями" - кратковременное тепло резко сменится дождями и прохладной погодой

Об этом свидетельствуют данные метеорологов из Гидрометцентра Черного и Азовского морей и сайта sinoptik.ua.



С самого утра вторника, 11 мая, небо в Одессе затянулось облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков днем, а вот поздно вечером ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 м/с, влажность 77 %, давление 761 мм.рт.ст.

Столбики термометров поднимутся до +21°, а ночью - опустятся до +10+ 16°.



В среду в городе также будет облачно. Ночью и утром 12 мая синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя. Ветер сменных направлений, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 °С, днем будет в пределах +17+22 °С.

В четверг и пятницу ожидается пасмурная погода с дождем. Поднимется южный ветер, с порывами до 10-15 метров в секунду.

13 мая похолодает, температура ночью опустится до +5+10 °С, днем максимально поднимется до +16 градусов.

14 мая в Одессе столбики термометров поднимутся до +17°, а ночью - опустятся до +8°.



Влажность 86 %, давление 757 мм.рт.ст.

Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности, что запрещено делать

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