В Одесском порту выставили вооруженную автоматами охрану
Все дело в том, что в порт Одесса зашел корабль Береговой охраны США Hamilton. Чтобы избежать провокаций один из причалов, к которому пришвартовалось американское судно военные взяли под усиленную охрану - оградили подход к судну и выставили автоматчиков.
Отметим, что в течение 2 дней американский фрегат отрабатывал учения в море совместно с флагманом Морской охраны «Григорий Куропятников» и кораблем ВМС «Старобельск», пишет сайт
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Как сообщили в Государтсенной погранслужбе Украины, экипажи отработали слаженные действия тактической группы по прекращению провокаций в море и отражения нападения с неба по стандартам NATO.
Не так давно мы сообщали, что больше двух тысяч силовиков тщательно следили за порядком в Одессе и области 8 и 9 мая.
В частности в День памяти и примирения 8 мая, а также в День победы 9 мая на улицы Одессы вывели более 2 тысяч полицейских и нацгвардейцев.
В полиции отметили, что особое внимание уделялось Аллее Славы, площади 10 Апреля и на мемориале 411-й батареи.
Напомним, что погода испытает силы и нервы одесситов: синоптики сделали предостережение
Также Politeka сообщала, силовиков со всей Украины стянут на улицы Одессы: "1300 копов и 1200 нацгвардейцев"