В Украине в очередной раз обновили цветные зоны и стало известно, в какой оказалась Одесская область

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, обнародованные 10 мая.

Отметим, что красных и зеленых регионов на данный момент нет.

В оранжевую зону входят Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская, Черкасская и Николаевская области.

А вот Одесская и остальные регионы остаются в желтой зоне на ближайшие 7 дней, однако в любой момент в регионах могут пересмотреть показатели заболеваемости.

Какие ограничения действуют в "желтой" зоне:

– обязательное ношение масок в общественных местах и ​​соблюдения социальной дистанции;

– проводить культурные, спортивные, развлекательные, социальные, религиозные и другие мероприятия, в том числе с размещением стоя, можно, но только при условии, что помещение заполнено не более, чем на 50%, либо же если на каждого посетителя приходится не менее четырех квадратных метров (если мероприятие проводят на открытом воздухе);

– можно посещать учебные заведения группами более 20 человек;

– разрешено проведения матчей командных игровых видов спорта со зрителями на трибунах, но с ограничениями по количеству заполненных мест;

– работа ресторанов, баров и кафе разрешается до 24:00 (раньше – до 23:00).

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