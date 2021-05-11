В Украине в очередной раз обновили цветные зоны и стало известно, в какой оказалась Одесская область
Об этом
Отметим, что красных и зеленых регионов на данный момент нет.
В оранжевую зону входят Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская, Черкасская и Николаевская области.
А вот Одесская и остальные регионы остаются в желтой зоне на ближайшие 7 дней, однако в любой момент в регионах могут пересмотреть показатели заболеваемости.
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Какие ограничения действуют в "желтой" зоне:
– обязательное ношение масок в общественных местах и соблюдения социальной дистанции;
– проводить культурные, спортивные, развлекательные, социальные, религиозные и другие мероприятия, в том числе с размещением стоя, можно, но только при условии, что помещение заполнено не более, чем на 50%, либо же если на каждого посетителя приходится не менее четырех квадратных метров (если мероприятие проводят на открытом воздухе);
– можно посещать учебные заведения группами более 20 человек;
– разрешено проведения матчей командных игровых видов спорта со зрителями на трибунах, но с ограничениями по количеству заполненных мест;
– работа ресторанов, баров и кафе разрешается до 24:00 (раньше – до 23:00).
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