В результате пожара на кладбище погибла женщина
Видео ЧП разместили очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, поздно вечером пожар разгорелся в здании на Еврейском кладбище по улице Химическая.
Здание принадлежит коммунальному предприятию.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Жена Дзидзьо Slavia оконфузилась перед камерой, кадры уже в Сети: "Тот момент, когда..."
"Умерла в больнице": ДТП на трассе Киев-Чоп оборвало жизни целой семьи, кадры с места трагедии
Жена Кошевого из "Квартал 95" дала украинцам повод для зависти, показав семейные фото: "Как же ему повезло"
Каменских в маленьком бикини нарвалась на критику из-за пляжных игр с подругой: "Ужас"
Пожар начался примерно в 21:00 и разгорелся до площади в 30 кв. м. Прибывшие спасатели ликвидировали огонь менее чем за 20 минут. Причины возгорания пока неизвестны.
От огня и дыма пострадала женщина, которую доставили в больницу. Врачи не смогли ее спасти, и женщина скончалась через час после госпитализации.
По данным пресс-службы, она была бездомной.
Ранее мы писали, в Одесской области объявили высокий уровень пожарной опасности.
В пожароопасную зону, кроме Одесской области попали большинство центральных и восточных областей Украины — Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Сумская и Николаевская.
В связи с этим всем гражданам необходимо быть предельно осторожными, разжигая огонь на открытой местности, в лесах, на полях. Сухая растительность может неконтролируемо разгореться и привести к серьезным пожарам и тяжелым последствиям.
Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места
Также Politeka сообщала, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Одессой: видео масштабной аварии