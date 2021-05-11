В результате пожара на кладбище погибла женщина

Видео ЧП разместили очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, поздно вечером пожар разгорелся в здании на Еврейском кладбище по улице Химическая.

Здание принадлежит коммунальному предприятию.

Пожар начался примерно в 21:00 и разгорелся до площади в 30 кв. м. Прибывшие спасатели ликвидировали огонь менее чем за 20 минут. Причины возгорания пока неизвестны.

От огня и дыма пострадала женщина, которую доставили в больницу. Врачи не смогли ее спасти, и женщина скончалась через час после госпитализации.

По данным пресс-службы, она была бездомной.

Ранее мы писали, в Одесской области объявили высокий уровень пожарной опасности.

В пожароопасную зону, кроме Одесской области попали большинство центральных и восточных областей Украины — Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Сумская и Николаевская.

В связи с этим всем гражданам необходимо быть предельно осторожными, разжигая огонь на открытой местности, в лесах, на полях. Сухая растительность может неконтролируемо разгореться и привести к серьезным пожарам и тяжелым последствиям.

Напомним, ЧП с военными произошло на границе в Одесской области, задействована авиация: кадры с места

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