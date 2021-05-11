Одесситы стали свидетелями драки двух таксистов, которые не поделили клиента

Соответствующее видео выложил в сеть Telegram-канал "Вартові Еспресо", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Стычка произошла возле одного из супермаркетов.

Причиной драки, как утверждают очевидцы, стал пассажир.

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"В Одессе двое мужчин не поделили клиента и устроили спарринг. К счастью, серьезных травм никто не получил. А вот с кем поехал пассажир - остается загадкой", - говорится в одном из сообщений.

На кадрах ролика видно, как водители при помощи кулаков решили выяснить отношения, драку они продолжили, сидя на асфальте.

До этого мы сообщали, что в Одессе конфликт между водителем и пассажиром закончился дракой.

На остановке общественно транспорта в одном из районов Одессы, маршрутчик решил настучать по голове пассажиру, который отказался заплатить за проезд 7 гривен.

Потасовка случилась на проезжей части, рядом с пешеходным переходом. Пассажир пытался отбиваться от водителя и даже сам на него напал, но после захвата со стороны более мощного противника падает на землю.

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