Одесситы стали свидетелями драки двух таксистов, которые не поделили клиента
Соответствующее видео выложил в сеть Telegram-канал "Вартові Еспресо", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Стычка произошла возле одного из супермаркетов.
Причиной драки, как утверждают очевидцы, стал пассажир.
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"В Одессе двое мужчин не поделили клиента и устроили спарринг. К счастью, серьезных травм никто не получил. А вот с кем поехал пассажир - остается загадкой", - говорится в одном из сообщений.
На кадрах ролика видно, как водители при помощи кулаков решили выяснить отношения, драку они продолжили, сидя на асфальте.
До этого мы сообщали, что в Одессе конфликт между водителем и пассажиром закончился дракой.
На остановке общественно транспорта в одном из районов Одессы, маршрутчик решил настучать по голове пассажиру, который отказался заплатить за проезд 7 гривен.
Потасовка случилась на проезжей части, рядом с пешеходным переходом. Пассажир пытался отбиваться от водителя и даже сам на него напал, но после захвата со стороны более мощного противника падает на землю.
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