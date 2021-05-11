Одесситы стали свидетелями драки двух таксистов, которые не поделили клиента

Соответствующее видео выложил в сеть Telegram-канал "Вартові Еспресо", передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Стычка произошла возле одного из супермаркетов.

Причиной драки, как утверждают очевидцы, стал пассажир.

"В Одессе двое мужчин не поделили клиента и устроили спарринг. К счастью, серьезных травм никто не получил. А вот с кем поехал пассажир - остается загадкой", - говорится в одном из сообщений.

На кадрах ролика видно, как водители при помощи кулаков решили выяснить отношения, драку они продолжили, сидя на асфальте.

До этого мы сообщали, что в Одессе конфликт между водителем и пассажиром закончился дракой.

На остановке общественно транспорта в одном из районов Одессы, маршрутчик решил настучать по голове пассажиру, который отказался заплатить за проезд 7 гривен.

Потасовка случилась на проезжей части, рядом с пешеходным переходом. Пассажир пытался отбиваться от водителя и даже сам на него напал, но после захвата со стороны более мощного противника падает на землю.

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