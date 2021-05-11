Жители Одессы снова отличились во время мероприятий на 9 мая, за это их привлекут к ответственности

В полиции подвели итоги мероприятий, посвященных 76-годовщине Дня победы над нацизмом, сообщив, что в празднованиях приняли участие более 10 тыс. человек в разных локациях города. При этом без потасовок и провокаций не обошлось , передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Одесской области.

Правоохранители привлекли к ответственности 9 человек, на которых выписали 13 протоколов, из них шесть человек совершили мелкое хулиганство, трое злостно отказались повиноваться сотрудникам полиции.

Также протоколы составили за ношение георгиевской ленточки и несоблюдение карантина.

Кроме того, один изготовил и демонстрировал георгиевскую ленту на Аллее Славы, второй пришел на 412 батарею в Черноморске в пилотке с красной звездой. За это им грозит до 5 лет лишения свободы.

Стоит рассказать отдельно об одном из инцидентов.

На Аллее Славы одна из женщин, с перекошенным от агрессии лицом выкрикивала провокационные лозунги «Слава Новороссии».

"Ты куда приехал? Ты приехал в Одессу! Надо знать историю с кем воюешь! Слава Новороссии", – восклицала она.

На кадрах видно лицо женщины, искаженное агрессией. Возникает ощущение, что участница акции вот-вот бросится с кулаками на оператора.

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