В Одессе ребенок побежал на красній свет прямо под колеса авто
А в это время его родители сидели в машине и наблюдали за происходящим.
Соответствующее видео разместили в общедоступной группе «Я паркуюсь как м*дак – Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Так, 3 мая на перекрестке улиц Краснова и Артиллерийской мальчик лет 8-10 чуть не угодил под колеса автомобиля, потому что в последний момент решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора.
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На кадрах видно, как водитель успел вовремя затормозить и ребенок не пострадал.
Но самое интересное, что по завершению опасного маневра мальчик сел в автомобиль к родителям и уехал.
«Ребенок стоял-стоял со всеми (увидел уже потом на видео) и не дожидаясь зеленого сигнала - сиганул по пешеходному.
Родители - доносите своим чадам, что перебегать на красный свет – опасно», - говорится в публикации.
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