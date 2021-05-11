В Одессе ребенок побежал на красній свет прямо под колеса авто

А в это время его родители сидели в машине и наблюдали за происходящим.

Соответствующее видео разместили в общедоступной группе «Я паркуюсь как м*дак – Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Так, 3 мая на перекрестке улиц Краснова и Артиллерийской мальчик лет 8-10 чуть не угодил под колеса автомобиля, потому что в последний момент решил перебежать дорогу на красный сигнал светофора.

На кадрах видно, как водитель успел вовремя затормозить и ребенок не пострадал.

Но самое интересное, что по завершению опасного маневра мальчик сел в автомобиль к родителям и уехал.

«Ребенок стоял-стоял со всеми (увидел уже потом на видео) и не дожидаясь зеленого сигнала - сиганул по пешеходному.

Родители - доносите своим чадам, что перебегать на красный свет – опасно», - говорится в публикации.

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