В Одессе внезапно скончался экс-депутат областного совета
О смерти Александра Адзеленко сообщил на странице в Facebook экс- глава облсовета Николай Пундик, передает Politeka.net
Он отметил, что политик скончался безвременно и скоропостижно во вторник 11 мая. Ему было 65 лет.
«Безвременно и скоропостижно ушёл друг- Адзеленко Александр Васильевич...
Светлый был человек. Вечная память...», - написал он.
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По данным местных
Также известно, что он был помощником нардепа Николая Скорика.
Пользователи в соцсетях выражают слова соболезнования, а также пишут, чтоим не верится, ведь еще недавно они виделись с Адзеленко.
«Только видел его»,
«Знал лично! Хороший, отзывчивый человек!
«Вечная память и Царство Небесное!»,
«Реально не верится. Такой активный и жизнелюбивый. Светлая и добрая память !!»,
«Трудно верится. Не осознаем. Соболезнование родным! Земля пухом и светлая память хорошему человеку!»,
«Человек был полный сил и энергии, просто не верится ...Как жаль ...Светлая память», - пишут в сети.
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