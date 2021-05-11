В Одессе внезапно скончался экс-депутат областного совета

О смерти Александра Адзеленко сообщил на странице в Facebook экс- глава облсовета Николай Пундик, передает Politeka.net

Он отметил, что политик скончался безвременно и скоропостижно во вторник 11 мая. Ему было 65 лет.

«Безвременно и скоропостижно ушёл друг- Адзеленко Александр Васильевич...

Светлый был человек. Вечная память...», - написал он.

По данным местных СМИ , Адзеленко в течение трех лет был председателем Березовской райгосадминистрации, а затем депутатом Одесского облсовета седьмого созыва от партии "Оппозиционный блок".

Также известно, что он был помощником нардепа Николая Скорика.

Пользователи в соцсетях выражают слова соболезнования, а также пишут, чтоим не верится, ведь еще недавно они виделись с Адзеленко.

«Только видел его»,

«Знал лично! Хороший, отзывчивый человек!

«Вечная память и Царство Небесное!»,

«Реально не верится. Такой активный и жизнелюбивый. Светлая и добрая память !!»,

«Трудно верится. Не осознаем. Соболезнование родным! Земля пухом и светлая память хорошему человеку!»,

«Человек был полный сил и энергии, просто не верится ...Как жаль ...Светлая память», - пишут в сети.

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