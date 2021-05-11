Необычным наблюдением поделились одесситы в социальных сетях

В небе они увидели вереницу огней, которая двигалась прямо над головой с запада на восток.

Видео обнародовал местный житель Александр Сивенко, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Поначалу светящиеся огни породили множество версий и слухов, однако немного позже выяснилось, что за необычное явление наблюдалось над городом - это были пролетающие мимо спутники Илона Маска, известного американского инженера и предпринимателя.

«Ночью удалось пронаблюдать и снять пролет «спутникового поезда» Starlink L27. Эта порция из 60-ти спутников была запущена утром 9 мая 2021. И вот менее чем через сутки этот рой спутников пролетел над Одессой)», - написал одессит в соцсетях.

Он отметил, что выглядит это по-настоящему круто.

"Это круто" и если, кто хочет глянуть своими глазами: то время начала пролета ближайшей ночью над Одессой в 3:50", - добавил одессит.

Ранее мы сообщали, весна снова испытает терпение одесситов погодными "качелями" - кратковременное тепло резко сменится дождями и прохладной погодой.

В среду в городе будет облачно. Ночью и утром 12 мая синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя. Ветер сменных направлений, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 °С, днем будет в пределах +17+22 °С.

В четверг и пятницу ожидается пасмурная погода с дождем. Поднимется южный ветер, с порывами до 10-15 метров в секунду.

13 мая похолодает, температура ночью опустится до +5+10 °С, днем максимально поднимется до +16 градусов.

14 мая в Одессе столбики термометров поднимутся до +17°, а ночью - опустятся до +8°.



Влажность 86 %, давление 757 мм.рт.ст.

Напомним, что жизнь известного политика внезапно оборвалась в Одессе: "Был полный сил и энергии"

Также Politeka сообщала, людей с автоматами выставили в порту Одессы: кадры с места