Необычным наблюдением поделились одесситы в социальных сетях
В небе они увидели вереницу огней, которая двигалась прямо над головой с запада на восток.
Видео обнародовал местный житель Александр Сивенко, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Поначалу светящиеся огни породили множество версий и слухов, однако немного позже выяснилось, что за необычное явление наблюдалось над городом - это были пролетающие мимо спутники Илона Маска, известного американского инженера и предпринимателя.
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«Ночью удалось пронаблюдать и снять пролет «спутникового поезда» Starlink L27. Эта порция из 60-ти спутников была запущена утром 9 мая 2021. И вот менее чем через сутки этот рой спутников пролетел над Одессой)», - написал одессит в соцсетях.
Он отметил, что выглядит это по-настоящему круто.
"Это круто" и если, кто хочет глянуть своими глазами: то время начала пролета ближайшей ночью над Одессой в 3:50", - добавил одессит.
Ранее мы сообщали, весна снова испытает терпение одесситов погодными "качелями" - кратковременное тепло резко сменится дождями и прохладной погодой.
В среду в городе будет облачно. Ночью и утром 12 мая синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя. Ветер сменных направлений, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 °С, днем будет в пределах +17+22 °С.
В четверг и пятницу ожидается пасмурная погода с дождем. Поднимется южный ветер, с порывами до 10-15 метров в секунду.
13 мая похолодает, температура ночью опустится до +5+10 °С, днем максимально поднимется до +16 градусов.
14 мая в Одессе столбики термометров поднимутся до +17°, а ночью - опустятся до +8°.
Влажность 86 %, давление 757 мм.рт.ст.
Напомним, что жизнь известного политика внезапно оборвалась в Одессе: "Был полный сил и энергии"
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