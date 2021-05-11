Житель Одесской области хотел живьем сжечь свою соседку

Жуткий инцидент случился в Ананьевском районе, передает Politeka.net

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции, 37-летняя женщина вмешалась в конфликт между мужем и женой, она попыталась успокоить соседа, который бил женщину. В порыве гнева пьяный мужчина облил соседку легковоспламеняющейся смесью и кинул в нее зажигалку.

Жители села сбежались на крики и потушили пострадавшую, а затем вызвали скорую и полицию.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу с ожогами рук, ног, туловища и шеи, а 54-летнего поджигателя полицейские доставили в СИЗО.

Ему инкриминируют попытку убийства. Сейчас назначены экспертизы, полицейские опрашивают очевидцев.

Ранее мы сообщали, в результате пожара на кладбище погибла женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, поздно вечером пожар разгорелся в здании на Еврейском кладбище по улице Химическая.

Здание принадлежит коммунальному предприятию.

Пожар начался примерно в 21:00 и разгорелся до площади в 30 кв. м. Прибывшие спасатели ликвидировали огонь менее чем за 20 минут. Причины возгорания пока неизвестны.

От огня и дыма пострадала женщина, которую доставили в больницу. Врачи не смогли ее спасти, и женщина скончалась через час после госпитализации.

По данным пресс-службы, она была бездомной.

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