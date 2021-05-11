Под Одессой на земле нашли 6-летнего ребенка, который напился водки и отравился

Происшествие случилось на проводы одном из сел Дальницкой территориальной общины. Видео разместили очевидцы в телеграм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Очевидцы вызвали бригаду скорой после того, как увидели лежащего на земле малолетнего мальчика, от которого исходил резкий запах алкоголя.

При этом его матери рядом с ним не было. Мальчик стонал и рвал, и успел сказать, что ему 6 лет.

Позже выяснилось, что ребенок со своими друзьями ходил на кладбище собирать конфеты и на одной из могил нашел рюмку с водкой, которую выпил.

В полиции отметили, что сейчас ребенок чувствует себя нормально, а вот его 39-летняя мать будет оштрафована за невыполнение родительских обязательств.

За последнюю неделю, это уже второй случай в Одессой области, когда малелетние дети травятся алкоголем.

Ранее мы писали, на пляже в Черноморске 9-летнего ребенка, мужчина напоил крепким алкоголем.

Прохожие увидели на парковке городского пляжа малолетнего мальчика, которого поил водкой мужчина. Они позвонили на горячую линию муниципальной службы и когда группа быстрого реагирования выехала на место, то увидела ребенка в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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