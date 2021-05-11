Мошенники уже начали зарабатывать на фальшивых вакцинах

Так, международную группу аферистов, которые торговали подделкой на американскую вакцину фирмы Pfizer, украинские спецслужбы накрыли в Одессе. Об этом рассказали в пресс-центре СБУ, во вторник, 11 мая, передает Politeka.net

Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания "Pfizer" официально начала поставки вакцины от коронавируса в Украину, мошенники решили на этом заработать.

"Чтобы убедить клиентов в ее наличии, они предоставляли поддельные гарантийные письма от украинских банков и счета, открытые на граждан Украины", – рассказали в ведомстве.

Популярные статьи сейчас

Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»

ЧП случилось на съемках с Могилевской понадобилась срочная помощь: кадры с места

Позитив из "Время и Стекло" после развода засветил двух улыбчивых красоток, которые всегда рядом: "Кайфовые"

Уже не взлетят: ВСУ ликвидировали вражескую технику, кадры с места

Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе: "Хотелось бы, конечно..."
Показать еще

По данным СБУ, в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне.

Отмечается, что стоимость одной фейковой "вакцины" достигала $ 250.

Ранее мы писали, в Украине в очередной раз обновили цветные зоны и стало известно, в какой оказалась Одесская область.

Отметим, что красных и зеленых регионов на данный момент нет.

В оранжевую зону входят Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская, Черкасская и Николаевская области.

А вот Одесская и остальные регионы остаются в желтой зоне на ближайшие 7 дней, однако в любой момент в регионах могут пересмотреть показатели заболеваемости.

Напомним, в Одессе таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети

Также Politeka сообщала, людей с автоматами выставили в порту Одессы: кадры с места