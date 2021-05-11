Одесситов напугали четвертой волной эпидемии коронавируса
О новой угрозе заявил Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
"Мы прогнозируем, что у нас может быть и четвертая волна коронавирус. Поэтому мы не можем расслабляться. Мы должны все сделать, чтобы этот удар не был таким жестким", — сообщил он.
Высокопоставленный чиновник прогнозирует распространение индийского штамма COVID-19 в стране, который является более опасным и агрессивным, чем Южноафриканский и британский штаммы.
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"Он выражен сверхтяжелым клинической картиной, поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщениям индийских СМИ, фиксируются случаи слепоты и мокромікозу — некортичних поражений слизистых оболочек носа и горла. Я рассказываю об индийском штамме, чтобы люди были максимально осторожны", - предупредил Степанов.
Отметим, что индийский штамм коронавирус уже зафиксировали в Польше, Румынии, других странах Европы.
Ранее мы писали, в Украине в очередной раз обновили цветные зоны и стало известно, в какой оказалась Одесская область.
Отметим, что красных и зеленых регионов на данный момент нет.
В оранжевую зону входят Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская, Черкасская и Николаевская области.
А вот Одесская и другие регионы остаются в желтой зоне на ближайшие 7 дней, однако в любой момент в регионах могут пересмотреть показатели заболеваемости.
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