Водителей всех видов транспорта предупредили о запрете движения на трассе государственного значения Одесса-Рени

На двух участках дороги перекроют проезд из-за ремонта железнодорожных переездов. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области, передает Politeka.net

С 8:00 12 мая до 17:00 15 мая будет запрещено движение для всего транспорта на 229-м км трассы Одесса – Рени (на Бухарест).

В указанные дни здесь будут вести работы по капитальному ремонту железнодорожного переезда.

Кроме того сообщается, что на ближайшую ночь – с 22:00 сегодняшнего дня, 11 мая, до 5:00 12 мая движение транспорта будет перекрыто на другом участке автодороги Одесса – Рени – на 182 км. Причина – аварийно-ремонтные работы на железнодорожном переезде.

О снятии запрета и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Ранее мы писали, в полиции подвели итоги мероприятий, посвященных 76-годовщине Дня победы над нацизмом, сообщив, что в празднованиях приняли участие более 10 тыс. человек в разных локациях города. При этом без потасовок и провокаций не обошлось.

Правоохранители привлекли к ответственности 9 человек, на которых выписали 13 протоколов, из них шесть человек совершили мелкое хулиганство, трое злостно отказались повиноваться сотрудникам полиции.

Также протоколы составили за ношение георгиевской ленточки и несоблюдение карантина.

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