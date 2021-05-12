В Одесской области заболеваемость ковид-инфекцией идёт на спад, однако жертв болезни по-прежнему много

По состоянию на утро 12 мая в регионе выявлено всего 150 новых случаев заражения. В тоже время 29 человек не справились с болезнью и скончались, сообщили в СНБО.

Общее число заболевших составляет 136 637 человек.

Летальных случаев -2715. Успели выздороветь 108 714 пациентов, из них 1231 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 25 206 человек.

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 4 тысяч 538 человек. Также за сутки 19 тысяч 766 пациентов выздоровели, от осложнений умерли 356 человек.

Ранее мы писали, что индийский штамм коронавируса подбирается к границам Украины. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова новый штамм выражен чрезвычайно тяжелой клинической картиной и поражает не только органы дыхания, но и желудочно-кишечный тракт, а также почек.

"У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма, а по сообщению индийских СМИ также фиксируется случаи слепоты и мукоромикоза», — отметил министр.

Напомним, на Одесщине ковид сдает позиции, данные Минздрава: за сутки ни одного летального случая

Как Politeka писала, что фальшивую вакцину выставили на продажу в Одессу, фото: жителей предупредили

Также Politeka сообщала, одесситов начнут "ловить" на камеру и наказывать: известно, на каких улицах