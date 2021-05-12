По сети разлетелось кадры момента масштабного ДТП на подъезде к Одессе

Видео аварии в Авангарде зафиксировали камеры уличного наблюдения, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщили в пресс-службе полиции, водитель Mercedes, который ехал в сторону Двух столбов, на светофоре не справился с управлением и столкнулся с авто Mini Cooper, а тот в результате удара — с грузовиком. Также задело ВАЗ, который стоял на обочине.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре человека. Одного пострадавшего госпитализировали, остальным медицинская помощь оказали на месте аварии.

Ранее мы сообщали, водителей всех видов транспорта предупредили о запрете движения на трассе государственного значения Одесса-Рени.

На двух участках дороги перекроют проезд из-за ремонта железнодорожных переездов.

С 8:00 12 мая до 17:00 15 мая будет запрещено движение для всего транспорта на 229-м км трассы Одесса – Рени (на Бухарест).

В указанные дни здесь будут вести работы по капитальному ремонту железнодорожного переезда.

Кроме того сообщается, что на ближайшую ночь – с 22:00 сегодняшнего дня, 11 мая, до 5:00 12 мая движение транспорта будет перекрыто на другом участке автодороги Одесса – Рени – на 182 км. Причина – аварийно-ремонтные работы на железнодорожном переезде.

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Также Politeka сообщала, на одной из главных трасс Одесчины перекроют движение: известна дата и причина