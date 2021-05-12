В Одессе на смену солнечному и ясному дню прийдут осадки и похолодание из-за циклона

О резкой смене погоды в среду 12 мая предупредили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Согласно прогнозу, Одесса попадет под влияние нового циклона, который принесет кратковременный дождь и умеренный западный ветер.

Температура воздуха ожидается днем около +15... +17 градусов, вечером похолодает до +12, а ночью температура будет колебаться +9+10 градусов.

Температура морской воды составит +11+12 градусов.

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность, утром и днем ​​местами кратковременный дождь.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 7-12 °С, днем ​​15-20 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Также стоит напомнить нашим читателям, что синоптики уже дали прогноз погоды на ближайшие два дня.

Они сообщили, что в четверг и пятницу ожидается пасмурная погода с дождем. Поднимется южный ветер, с порывами до 10-15 метров в секунду.

13 мая похолодает, температура ночью опустится до +5+10 °С, днем максимально поднимется до +16 градусов.

14 мая в Одессе столбики термометров поднимутся до +17°, а ночью - опустятся до +8°.



Влажность 86 %, давление 757 мм.рт.ст.

Напомним, что одесситов предупредили о большой опасности, что запрещено делать

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