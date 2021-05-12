Житель Одесской области реши зарезать свою подругу, заподозрив ее в измене
Происшествие случилось в поселке Бородино в Болградском районе, передает Politeka.net.
Как рассказали в полиции, выпив алкоголя, 44-летний мужчина завел разговор со своей сожительницей об общем знакомом, к которому приревновал. Во время ссоры он схватил нож и ударил женщину в грудь.
Пострадавшую доставили в больницу, где прооперировали.
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Злоумышленника задержали за покушение на убийство и отправили в СИЗО. Данные о происшествии внесли в реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве. За содеянное, мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Ранее мы сообщали, мужчина решил наказать соседку за вмешательство в личную жизнь, он поджег ее живьем.
Жуткий инцидент случился в Ананьевском районе.
Как рассказали в полиции, 37-летняя женщина вмешалась в конфликт между мужем и женой, она попыталась успокоить соседа, который бил женщину. В порыве гнева пьяный мужчина облил соседку легковоспламеняющейся смесью и кинул в нее зажигалку.
Жители села сбежались на крики и потушили пострадавшую, а затем вызвали скорую и полицию.
Напомним, в Одессе таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети
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