Житель Одесской области реши зарезать свою подругу, заподозрив ее в измене

Происшествие случилось в поселке Бородино в Болградском районе, передает Politeka.net.

Как рассказали в полиции, выпив алкоголя, 44-летний мужчина завел разговор со своей сожительницей об общем знакомом, к которому приревновал. Во время ссоры он схватил нож и ударил женщину в грудь.

Пострадавшую доставили в больницу, где прооперировали.

Злоумышленника задержали за покушение на убийство и отправили в СИЗО. Данные о происшествии внесли в реестр досудебных расследований по статье об умышленном убийстве. За содеянное, мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, мужчина решил наказать соседку за вмешательство в личную жизнь, он поджег ее живьем.

Жуткий инцидент случился в Ананьевском районе.

Как рассказали в полиции, 37-летняя женщина вмешалась в конфликт между мужем и женой, она попыталась успокоить соседа, который бил женщину. В порыве гнева пьяный мужчина облил соседку легковоспламеняющейся смесью и кинул в нее зажигалку.

Жители села сбежались на крики и потушили пострадавшую, а затем вызвали скорую и полицию.

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