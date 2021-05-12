В Одесской области задержали полицейского за то, что он брал взятки
Так, в Березовского районе «на горячем» попался начальник сектора дознания одного из райотделов полиции. Об этом
По данным следствия, полицейский требовал и получил 42 тыс. гривен от гражданина, а взамен обещал не вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного преступления по факту растраты бюджетных средств и не проводить соответствующее досудебное расследование.
Сейчас на территории Ширяевского района Одесской области проводится комплекс следственных действий.
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Кроме того, проводятся обыски по месту жительства и в служебных кабинетах лиц, причастных к преступлению.
Уже решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.
Если вину полицейского докажут, то он может сесть на срок от 5 до 10 лет в тюрьму с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
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