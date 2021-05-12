На окраине Одессы во время движения загорелся трамвай, в котором находились пассажиры
Тревожное происшествие с вагоном трамвая №27 случилось в районе Рыбпорта за Черноморкой, передает Politeka.net
Также был опубликован ролик, на котором видно все, что там происходило в тот момент (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Огонь был замечен огонь на крыше самого трамвая. Из-за возгорания люди начали второпях покидать транспорт.
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Как рассказали очевидцы, водитель электротранспорта при помощи огнетушителя вступил в борьбу с возгоранием, для этого он даже залез на дерево, однако справится с пожаром ему не удалось.
На место были вызваны пожарники.
Что именно стало причиной пожара – неизвестно. Это предстоит еще выяснить специалистам.
К счастью, никто не пострадал. Все успешно выбежали из салона трамвая. Отделались лишь легким испугом.
Ранее мы сообщали, в Одессе пассажиров троллейбуса не на шутку встревожило огненное ЧП, свидетелями которого они стали.
По словам очевидцев, во время движения троллейбуса загорелась контактная сеть. Штанга троллейбуса горела несколько минут. Это случилось на улице Мариинской.
Ранее мы сообщали, в Одессе пассажиров троллейбуса не на шутку встревожило огненное ЧП, свидетелями которого они стали.
По словам очевидцев, во время движения троллейбуса загорелась контактная сеть. Штанга троллейбуса горела несколько минут. Это случилось на улице Мариинской.
Напомним, в Одессе таксисты подрались посреди улицы: видео разлетелось по сети
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