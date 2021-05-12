В Одесской области мужчину убили прямо на кладбище на глазах у многих людей

Преступление произошло 9 мая. Об этом сообщает местный сайт odessa.online, со ссылкой на источники в полиции.

Во время застолья на одном из сельских кладбищ к 49-летнему мужчине подбежал другой и вонзил нож ему в шею, а затем скрылся в неизвестном направлении.

На крики сбежались другие посетители кладбища, которые попытались оказать пострадавшему первую медпомощь до приезды скорой, однако это мало помогло. Мужчина скончался в больнице от полученных травм и кровопотери.

Полицейские приступили к поискам убийцы и через трое суток его нашли и задержали.

Всё это время он скрывался в полях.

В полиции сообщили, что убийство случилось на почве ревности.

До этого мы сообщали, житель Одесской области решил зарезать свою подругу, заподозрив ее в измене.

Происшествие случилось в поселке Бородино в Болградском районе.

Выпив алкоголя, 44-летний мужчина завел разговор со своей сожительницей об общем знакомом, к которому приревновал. Во время ссоры он схватил нож и ударил женщину в грудь.

Пострадавшую доставили в больницу, где прооперировали.

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