В Одесской области мужчину убили прямо на кладбище на глазах у многих людей
Преступление произошло 9 мая. Об этом сообщает местный сайт
Во время застолья на одном из сельских кладбищ к 49-летнему мужчине подбежал другой и вонзил нож ему в шею, а затем скрылся в неизвестном направлении.
На крики сбежались другие посетители кладбища, которые попытались оказать пострадавшему первую медпомощь до приезды скорой, однако это мало помогло. Мужчина скончался в больнице от полученных травм и кровопотери.
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Полицейские приступили к поискам убийцы и через трое суток его нашли и задержали.
Всё это время он скрывался в полях.
В полиции сообщили, что убийство случилось на почве ревности.
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