В Одессе разоблачили врача, который требовал деньги за операции у пациентов
Заведующий отделением центра кардиохирургии при Одесской областной больнице попался на взятке в размере 11 тысяч долларов. В коррупционной схеме были задействованы также его коллеги, которые получали свою долю наличными,
Выяснилось, что медики, используя свое должностное положение, организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операциям на сердце.
Проведение таких оценивали от 80 до 400 тыс. грн, в зависимости от их сложности и состояния больных.
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Между тем в прокуратуре сообщили всем одесситам, что подобные операции по законодательству должны проводиться бесплатно, и приобретение протезов, клапанов шунтов и т. д. тоже осуществляются за бюджетные средства.
Пока решается вопрос об объявлении уличенному медику о подозрении, его отстранили от должности.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
До этого мы сообщали, в Одесской области задержали полицейского за то, что он брал взятки.
Так, в Березовского районе «на горячем» попался начальник сектора дознания одного из райотделов полиции.
Полицейский требовал и получил 42 тыс. гривен от гражданина, а взамен обещал не вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного преступления по факту растраты бюджетных средств и не проводить соответствующее досудебное расследование.
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