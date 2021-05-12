На эти операции выделяют деньги из бюджета

В Одессе разоблачили врача, который требовал деньги за операции у пациентов

Заведующий отделением центра кардиохирургии при Одесской областной больнице попался на взятке в размере 11 тысяч долларов. В коррупционной схеме были задействованы также его коллеги, которые получали свою долю наличными, сообщает прокурора в Одесской области.

Выяснилось, что медики, используя свое должностное положение, организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операциям на сердце.

Проведение таких оценивали от 80 до 400 тыс. грн, в зависимости от их сложности и состояния больных.

Между тем в прокуратуре сообщили всем одесситам, что подобные операции по законодательству должны проводиться бесплатно, и приобретение протезов, клапанов шунтов и т. д. тоже осуществляются за бюджетные средства.

Пока решается вопрос об объявлении уличенному медику о подозрении, его отстранили от должности.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

До этого мы сообщали, в Одесской области задержали полицейского за то, что он брал взятки.

Так, в Березовского районе «на горячем» попался начальник сектора дознания одного из райотделов полиции.

Полицейский требовал и получил 42 тыс. гривен от гражданина, а взамен обещал не вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного преступления по факту растраты бюджетных средств и не проводить соответствующее досудебное расследование.

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