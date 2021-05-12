В Одессе разоблачили директора спортивной школы, который наладил систему поборов

Каждый месяц он обогащался на 350 тысяч гривен.

Информацию об этом обнародовали в пресс-центре областного Управления СБУ, передает Politeka.net

Было установлено, что руководитель детско-юношеской спортшколы под угрозой увольнения заставлял подчиненных-тренеров вымогать деньги у родителей детей, посещающих спортшколу.

Причем деньги директор получал как наличными, так и на банковские карточки.

По данным следствия, каждый тренер ежемесячно передавал ему от 10 до 18 тыс. грн, так что общая прибыль ежемесячно достигала 350 тысяч.

Руководителя задержали на рабочем месте при получении очередного «транша» от одного из подчиненных.

Ранее мы сообщали, вОдессе разоблачили врача, который требовал деньги за операции у пациентов.

Заведующий отделением центра кардиохирургии при Одесской областной больнице попался на взятке в размере 11 тысяч долларов. В коррупционной схеме были задействованы также его коллеги, которые получали свою долю наличными.

Выяснилось, что медики, используя свое должностное положение, организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операциям на сердце.

Проведение таких оценивали от 80 до 400 тыс. грн, в зависимости от их сложности и состояния больных.

Между тем подобные операции по законодательству должны проводиться бесплатно, и приобретение протезов, клапанов шунтов и т. д. тоже осуществляются за бюджетные средства.

Напомним, что полицейского схватили на горячем в Одесской области: "светит 10 лет тюрьмы"

Также Politeka сообщала, людей с автоматами выставили в порту Одессы: кадры с мест