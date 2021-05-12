Разведчики морского спецназа провели учения на американском корабле в Одессе

Впечатляющими кадрами и подробностями поделились на странице в Фейсбук 73 морской центр спецназначения им. кошевого атамана Антина Головатого.

Тренировки провели операторы-разведчики морского центра спецназначения на корабле береговой охраны США Hamilton, который на днях заходит в одесский порт.

"Во время учений отрабатывались абордажные действия, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистка корабля", - отмечается в публикации.

Ранее мы сообщали, в районе Черноморска Одесской области было виявлено российское ракетное судно.

Корабль заметили при помощи радиолокатора на посту пограничников.

Военные связались с судном по радиоканалу и получили ответ, что это «Бугиль 363».

«Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетного корвета «Павел Державин», — рассказали пограничники.

После обнаружения корвет начал двигаться в восточном направлении. Он мог сопровождать американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753), который вчера покинул Одессу.

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