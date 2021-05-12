Разведчики морского спецназа провели учения на американском корабле в Одессе
Впечатляющими кадрами и подробностями
Тренировки провели операторы-разведчики морского центра спецназначения на корабле береговой охраны США Hamilton, который на днях заходит в одесский порт.
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"Во время учений отрабатывались абордажные действия, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистка корабля", - отмечается в публикации.
Ранее мы сообщали, в районе Черноморска Одесской области было виявлено российское ракетное судно.
Корабль заметили при помощи радиолокатора на посту пограничников.
Военные связались с судном по радиоканалу и получили ответ, что это «Бугиль 363».
«Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетного корвета «Павел Державин», — рассказали пограничники.
После обнаружения корвет начал двигаться в восточном направлении. Он мог сопровождать американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753), который вчера покинул Одессу.
Напомним, что полицейского схватили на горячем в Одесской области: "светит 10 лет тюрьмы"
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