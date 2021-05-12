Возле одесского пляжа произошло ДТП с пострадавшими
Авария случилась днем 12 мая на Лузановке, передает Politeka.net.
Как рассказали в патрульной полиции, водитель на красных Жигулях поворачивал налево, не убедился в безопасности маневра и протаранил микроавтобус Volkswagen.
В результате удара Жигули сильно помяло, а сам водитель получил травмы и обратился за медицинской помощью.
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На месте работали медики и полиция.
Ранее мы сообщали о масштабном ДТП на подъезде к Одессе.
Водитель Mercedes, который ехал в сторону Двух столбов, на светофоре не справился с управлением и столкнулся с авто Mini Cooper, а тот в результате удара — с грузовиком. Также задело ВАЗ, который стоял на обочине.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре человека. Одного пострадавшего госпитализировали, остальным медицинскую помощь оказали на месте аварии.
Также мы писали, водителей всех видов транспорта предупредили о запрете движения на трассе государственного значения Одесса-Рени.
На двух участках дороги перекроют проезд из-за ремонта железнодорожных переездов.
С 8:00 12 мая до 17:00 15 мая будет запрещено движение для всего транспорта на 229-м км трассы Одесса – Рени (на Бухарест).
В указанные дни здесь будут вести работы по капитальному ремонту железнодорожного переезда.
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Также Politeka сообщала, на одной из главных трасс Одесчины перекроют движение: известна дата и причина