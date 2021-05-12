Возле одесского пляжа произошло ДТП с пострадавшими

Авария случилась днем 12 мая на Лузановке, передает Politeka.net.

Как рассказали в патрульной полиции, водитель на красных Жигулях поворачивал налево, не убедился в безопасности маневра и протаранил микроавтобус Volkswagen.

В результате удара Жигули сильно помяло, а сам водитель получил травмы и обратился за медицинской помощью.

На месте работали медики и полиция.

Ранее мы сообщали о масштабном ДТП на подъезде к Одессе.

Водитель Mercedes, который ехал в сторону Двух столбов, на светофоре не справился с управлением и столкнулся с авто Mini Cooper, а тот в результате удара — с грузовиком. Также задело ВАЗ, который стоял на обочине.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре человека. Одного пострадавшего госпитализировали, остальным медицинскую помощь оказали на месте аварии.

Также мы писали, водителей всех видов транспорта предупредили о запрете движения на трассе государственного значения Одесса-Рени.

На двух участках дороги перекроют проезд из-за ремонта железнодорожных переездов.

С 8:00 12 мая до 17:00 15 мая будет запрещено движение для всего транспорта на 229-м км трассы Одесса – Рени (на Бухарест).

В указанные дни здесь будут вести работы по капитальному ремонту железнодорожного переезда.

Напомним, что фальшивую вакцину выставили на продажу в Одессу, фото: жителей предупредили

Также Politeka сообщала, на одной из главных трасс Одесчины перекроют движение: известна дата и причина