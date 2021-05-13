Коронавирус за сутки унес 23 жизни в Одесской области
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на сообщение системы мониторинга СНБО.
По данным на утро четверга, 13 мая, в регионе выявили 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 23 человека.
Общее число заболевших составляет 136 833 человек.
Летальных случаев -2738. Успели выздороветь 109 679 пациентов, из них 965 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 24 416 человек.
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Ранее мы писали, что индийский штамм коронавируса подбирается к границам Украины. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам Степанова новый штамм выражен чрезвычайно тяжелой клинической картиной и поражает не только органы дыхания, но и желудочно-кишечный тракт, а также почек.
"У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма, а по сообщению индийских СМИ также фиксируется случаи слепоты и мукоромикоза», — отметил министр.
Также мы писали, мошенники уже начали зарабатывать на фальшивых вакцинах.
Так, международную группу аферистов, которые торговали подделкой на американскую вакцину фирмы Pfizer, украинские спецслужбы накрыли в Одессе.
Стоимость одной фейковой "вакцины" достигала $ 250.
Напомним, на Одесщине ковид сдает позиции, данные Минздрава: за сутки ни одного летального случая
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