Коронавирус за сутки унес 23 жизни в Одесской области

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на сообщение системы мониторинга СНБО.

По данным на утро четверга, 13 мая, в регионе выявили 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 23 человека.

Общее число заболевших составляет 136 833 человек.

Летальных случаев -2738. Успели выздороветь 109 679 пациентов, из них 965 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 24 416 человек.

Ранее мы писали, что индийский штамм коронавируса подбирается к границам Украины. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова новый штамм выражен чрезвычайно тяжелой клинической картиной и поражает не только органы дыхания, но и желудочно-кишечный тракт, а также почек.

"У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма, а по сообщению индийских СМИ также фиксируется случаи слепоты и мукоромикоза», — отметил министр.

Также мы писали, мошенники уже начали зарабатывать на фальшивых вакцинах.

Так, международную группу аферистов, которые торговали подделкой на американскую вакцину фирмы Pfizer, украинские спецслужбы накрыли в Одессе.

Стоимость одной фейковой "вакцины" достигала $ 250.

Напомним, на Одесщине ковид сдает позиции, данные Минздрава: за сутки ни одного летального случая

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