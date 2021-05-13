Коронавирус за сутки унес 23 жизни в Одесской области

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на сообщение системы мониторинга СНБО.

По данным на утро четверга, 13 мая, в регионе выявили 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 23 человека.

Общее число заболевших составляет 136 833 человек.

Летальных случаев -2738. Успели выздороветь 109 679 пациентов, из них 965 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 24 416 человек.

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коронавирус, маски, медики

Ранее мы писали, что индийский штамм коронавируса подбирается к границам Украины. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова новый штамм выражен чрезвычайно тяжелой клинической картиной и поражает не только органы дыхания, но и желудочно-кишечный тракт, а также почек.

"У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма, а по сообщению индийских СМИ также фиксируется случаи слепоты и мукоромикоза», — отметил министр.

Также мы писали, мошенники уже начали зарабатывать на фальшивых вакцинах.

вакцина от коронавируса, вакцинация

Так, международную группу аферистов, которые торговали подделкой на американскую вакцину фирмы Pfizer, украинские спецслужбы накрыли в Одессе.

Стоимость одной фейковой "вакцины" достигала $ 250.

Напомним, на Одесщине ковид сдает позиции, данные Минздрава: за сутки ни одного летального случая

Как Politeka писала, что фальшивую вакцину выставили на продажу в Одессу, фото: жителей предупредили

Также Politeka сообщала, одесситов начнут "ловить" на камеру и наказывать: известно, на каких улицах