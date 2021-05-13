В Одессе участились случаи ограбления детей

Мерзавцы подбегают и попросту выхватывают из рук детей мобильные телефоны. Как правило, жертвами стают дети и подростки до 14 лет, которые не могут дать отпор взрослому преступнику. Об очередном случае рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net.

Так, в одном из переулков Киевского района города африканец подбежал к 12-летнему мальчику со спины и выхватил из рук мобильный телефон.

Задержали правонарушителя за считанные минуты. Им оказался 26-летний гражданин одной из африканских стран, который приехал в Украину на учебу.

Гаджет потерпевшего изъяли у фигуранта и сообщили ему о подозрении по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины. Студенту-иностранцу может грозить срок до 4 лет тюрьмы.

«Приучайте детей не разговаривать по телефону на улице, когда они идут, например, со школы. Не давайте возможность грабителям видеть каким телефоном ребенок пользуется, выбирать телефон подороже и не провоцируйте на преступление», - обратились полицейские к родителям.

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Так, международную группу аферистов, которые торговали подделкой на американскую вакцину фирмы Pfizer, украинские спецслужбы накрыли в Одессе. Стоимость одной фейковой "вакцины" достигала $ 250. Напомним, на Одесщине ковид сдает позиции, данные Минздрава: за сутки ни одного летального случая

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