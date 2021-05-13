На полях в Одесской области все активнее дают о себе знать вредители посевов

Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Одесской области, передает Politeka.net

Специалисты провели обследование посевов озимого рапса в фазе бутонизации-цветения для установления фитосанитарного состояния на наличие вредных организмов.

В результате было зафиксировано, что рапс массово заселяют и повреждают: скрытнохоботник рапсовый семенной, рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, по краю поля - аленка волосатая.

В Госпродпотребслужбе рекомендуют аграриям во время бутонизации рапса провести обработки инсектицидами разрешенными к использованию в Украине.

При благоприятных условиях для развития вредителей через 10-12 дней советуют провести повторную обработку.

Ранее мы сообщали, на одесской набережной жители встретили крупную змею.

Это произошло 12 мая пляже “Золотой берег” на 16-й станции Большого Фонтана.

На кадрах видно, как довольно крупная змея вылезла на набережную погреться на солнышке. Пресмыкающееся своим видом напугало отдыхающих, однако, как выяснилось, это не ядовитая змея, а обычный полоз.

Напомним, что двухметровые змеи заполонили Одессу, фото: отдыхающих предупредили, на каком пляже

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