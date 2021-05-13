На одесской трассе спасали женщину, которую зажало в салоне автомобиля

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

По данным спасателей, 12 мая в районе 16:00 автомобиль «Мицубиши» врезался в припаркованный микроавтобус Mercedes Sprinter на дороге Одесса – Вознесенск, между пгт Доброслав и Первомайским.

Авария произошла по причине того, что 44-летний автомобилист не справился с управлением.

Пострадавшую женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести. У нее диагностировали ушиб грудной клетки, раны правого локтевого и коленного суставов.

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Странный инцидент зафиксировали поздно вечером 12 мая, на улице Вильямса.

Как рассказали в патрульной полиции, водитель автомобиля Nissan Leaf по случайности допустил самопроизвольное движение машины, которая протаранила лестницу супермаркета "Копейка", ведущую к входным дверям.

По предварительным данным, мужчина был пьян, ему 49 лет.

Полицейские составили на него административный протокол.

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