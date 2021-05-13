В Одессе мать шестерых детей сбежала от мужа-тирана, с которым прожила долгие 20 лет в браке

Откровенным рассказом из реабилитационного центра она поделилась с местным журналистам, попросив не называть ее имени.

По словам одесситки, вначале все было нормально и как у всех. А потом после рождения первой дочери, муж впервые поднял руку на супругу и даже обещал убить.

«Он обижал и меня, и всех в семье. Я пыталась много раз уйти, но попытки всегда были безуспешны. Потом я узнала, что у нас дома стоят видеокамеры. Он всех снимал и провоцировал на конфликты. Снимал ссоры, крики и говорил мне, что если я куда-то обращусь, он представит меня как больную и заберет детей, а потом угрожал: я отрежу тебе голову ", — рассказала она.

Женщина сообщила, что 5 лет муж сидел в тюрьме и это были самые счастливые годы в их жизни. А потом он вернулся и всё началось по-новому.

Также она призналась, что супруг намерено не предохранялся, у них родились шестеро детей. Старшая дочь уже живет отдельно, младшей — всего 3 года.

Одесситка всегда боялась оставлять детей наедине с отцом, если ей нужно было уйти по делам, дети гуляли, ждали во дворе.

Несмотря на то, что все шестеро детей ему родные, домашний тиран, по словам женщины, издевался над каждым. Так одного из сыновей он постоянно называл дебилом, говорил ему, что у него ничего не получится.

Еще у одной дочери бывают панические атаки: как-то она расчесала до крови спину, в другой раз у нее онемела часть лица. 18-летний сын в отместку отцу отрастил длинные волосы, за что регулярно слышал оскорбления.

Основная причина, по которой женщина не решалась уйти от тирана – это совместная однокомнатная квартира, которую ей подарила свекровь.

«Она знала, что он меня обижает, она видела всю эту обстановку. А он сейчас говорит: «Это квартира моей мамы, я здесь буду жить. Смиряйся или покоряйся, но мы живем вместе». Он не хочет уходить, — рассказала женщина.

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