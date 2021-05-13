В Одессе всё чаще говорят про подорожание проезда в маршрутках
Что будет с ценой на проезд в маршрутках и существует для этого экономическое обоснование говорится в сюжете «Южной волны», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Последний раз цену за проезд в одесских маршрутках подняли с пяти до семи гривен в январе 2018 года. И необходимость повышения тарифа назрела уже давно.
Стремительное подорожание топлива и запчастей микроавтобусов, которые почти круглосуточно перевозят людей и эксплуатируются сверхнормы. Именно на это опираются перевозчики, которые выступают за увеличение цены на проезд в городских маршрутках. Кроме того, всё больше одесситов предпочитают пользоваться городским электротранспортом, соответственно — падает объем перевозок пассажиров на маршрутках.
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По словам перевозчиков, тариф должен составлять 12-15 гривен за одну поездку.
Однако в Департаменте транспорта считают, что тариф в 15 гривен- это слишком и бояться столкнуться с недовольством одесситов, поэтому в мэрии, если и будут повышать, то максимум до 10 гривен.
«Тариф надо было поднимать давно. И 10 гривен — это «тариф выживания». Очередное поднятие цены проблемы не решит. Необходимо полностью менять подход к организации общественного транспорта в городе. Это и введение электронного билета, и реорганизация всей городской маршрутной сети», - говорит директор (НПЦ) «Экоинформ» Сергей Чероиваненко.
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