В Одессе водитель решил посетить супермаркет на автомобиле

Довольно странный инцидент зафиксировали поздно вечером 12 мая, на улице Вильямса, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали в патрульной полиции, водитель автомобиля Nissan Leaf по случайности допустил самопроизвольное движение машины, которая протаранила лестницу супермаркета "Копейка", ведущую к входным дверям.

По предварительным данным, мужчина был пьян, ему 49 лет.

Полицейские составили на него административный протокол.

Еще одна авария в тот же вечер случилась на проспекте Небесной Сотни.

Там столкнулись пять автомобилей, которые ехали в попутном направлении. Фотоснимок показали в телеграм-канале «Одесса-Инфо».

"Паровозик из 5 машин на Небесной Сотни", — прокомментировали инцидент в группе.

О причинах аварии не сообщается.

Ранее мы сообщали о масштабном ДТП на подъезде к Одессе.

Водитель Mercedes, который ехал в сторону Двух столбов, на светофоре не справился с управлением и столкнулся с авто Mini Cooper, а тот в результате удара — с грузовиком. Также задело ВАЗ, который стоял на обочине.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре человека. Одного пострадавшего госпитализировали, остальным медицинскую помощь оказали на месте аварии.

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