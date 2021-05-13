В Одесе на поселке Котовского пожарная машина примчалась тушить огонь и задела припаркованное авто

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

По словам очевидцев, сегодня утром на улице Сахарова случился пожар. Когда машина ГСЧС заезжала в двор, то зацепила фару припаркованной машины.

«Теперь вместо спасения чьей-то жизни они будут оформять дтп…. А все из-за того, что «понаставили», - говорят очевидцы.

Пользователи в соцсетях крайне возмущены увиденным. Они считают, что работникам экстренных служб нужно разрешить уезжать с места ДТП в исключительных случаях.

"Я думаю нужно позволить им сносить все на пути и не отвечать за это. И не важно стоит там такой хлам или новая с салона",

"Разрешить пожарным сносить все машины, которые мешают проезду на пожар!!!!!",

"Люди не думают о последствиях, когда паркуют машины; на пешеходном переходе, на повороте,на остановках, вот отдадут эвакуаторы в частные руки (с правом эвакуации на штраф площадку) в течении месяца все наладится", - высказались в сети.

До этого мы сообщали, что спасатели тушили пожар в районном отделении полиции, которое расположено в центре Одессы.

ЧП случилось днем, в четверг, 13 мая на улице Греческой в Приморском райотделе.

По словам очевидцев, пожар вспыхнул во внутреннем дворе здания.

Есть информация о пострадавшем, он отравился продуктами горения.

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