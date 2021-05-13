В центре Одессы пьяная женщина бросалась с кулаками и угрозами на полицейских
Кадры заварушки в Приморском райотделе обнародовали в местном паблике на Фейсбук «Подслушано Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Всё началась с того, что13 мая около двух ночи прохожий заметил пьяную женщину, которая лежала под забором. Рядом с ней сидел мальчик в возрасте 5-6 лет.
Мужчина вызвал полицию и женщину с ребенком доставили в Приморский райотдел. Там горе-мать устроила разнос, бросалась с кулаками и угрозами на сотрудников полиции.
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Позже ребенка госпитализировали, самочувствие удовлетворительное, но выяснилось, что мальчик уже сутки ничего не ел. Как часто с ним это бывает – неизвестно.
Женщина на контакт не идет, дальше с ситуацией будут разбираться ювеналы.
До этого мы сообщали, что спасатели тушили пожар в районном отделении полиции, которое расположено в центре Одессы.
ЧП случилось днем, в четверг, 13 мая на улице Греческой в Приморском райотделе.
По словам очевидцев, пожар вспыхнул во внутреннем дворе здания.
Есть информация о пострадавшем, он отравился продуктами горения.
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