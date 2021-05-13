Одесситы возмутились, когда полицейские остановили маршрутку и высадили всех стоячих пассажиров
Криком души поделились очевидцы в Telegram-канале "Х. Одесса", передает Politeka.net
Так, по словам одесситов, рано утром полицейские остановили маршрутку №175 и попросили всех стоячих пассажиров покинуть салон транспорта.
«Но очень обидно, когда ты выходишь и видишь еще кучу таких маршруток полностью забитыми людьми им хоть бы что. Что происходит с этой страной?», - возмущается автор поста.
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Ранее мы сообщали, в Украине в очередной раз обновили цветные зоны и стало известно, что Одесская область по прежнему остается в желтой зоне.
Отметим, что красных и зеленых регионов на данный момент нет.
Также мы писали, коронавирус за сутки унес 23 жизни в Одесской области.
По данным на утро четверга, 13 мая, в регионе выявили 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 23 человека.
Общее число заболевших составляет 136 833 человек.
Летальных случаев -2738. Успели выздороветь 109 679 пациентов, из них 965 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 24 416 человек.
Напомним, что беда не утихает на Одесчине, десятки летальных случаев: что известно
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