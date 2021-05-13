В Одессе 18-летний парень с сообщником ограбил родную сестру, пока та лежала в больнице

Подробности рассказали на сайте Нацполииции в Одессой области, передает Politeka.net

По словам полицейских, женщину госпитализировали в больницу и на это время ее малолетний сын был вынужден жить со своим дядей, которому 18 лет.

Хитрый родственник, воспользовавшись случаем, украл у племянника ключ от квартиры и вынес из жилья телевизор и электромясорубку. Этого ему показалось мало и на следующий день, взяв в сообщники 20-летнего приятелем, вернулся за кухонной бытовой техникой, которую не забрал в первый раз.

Выздоровев и вернувшись из больницы, хозяйка квартиры обнаружила пропажу и обратилась за помощью в полицию.

Вскоре копы разоблачили злоумышленников, которые уже успели сдать награбленное в ломбард. Сумма ущерба составляет 7 тысяч гривен.

«Молодым людям объявили подозрение в совершении кражи, соединенной с проникновением в жилье, и поместили их под круглосуточный домашний арест. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет », - рассказали в полиции.

До этого мы сообщали, в одном из переулков Киевского района Одессы африканец подбежал к 12-летнему мальчику со спины и выхватил из рук мобильный телефон.

Задержали правонарушителя за считанные минуты. Им оказался 26-летний гражданин одной из африканских стран, который приехал в Украину на учебу.

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