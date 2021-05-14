Каждый день на Одесчине фиксируют большое число жертв от коронавируса

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на сообщение системы мониторинга СНБО.

По данным на утро пятницы, 14 мая, в регионе выявили 368 новых случаев заболевания ковид-инфекцией. При этом от осложнений, вызванных заболеванием, скончались 27 человек.

Общее число заболевших составляет 137 201 человек.

Летальных случаев -2765. Успели выздороветь 109 679 пациентов. На данный момент в Одесской области болеют 24 757 человек.

Ранее мы писали, мошенники уже начали зарабатывать на фальшивых вакцинах.

Так, международную группу аферистов, которые торговали подделкой на американскую вакцину фирмы Pfizer, украинские спецслужбы накрыли в Одессе.

Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания "Pfizer" официально начала поставки вакцины от коронавируса в Украину, мошенники решили на этом заработать.

"Чтобы убедить клиентов в ее наличии, они предоставляли поддельные гарантийные письма от украинских банков и счета, открытые на граждан Украины", – рассказали в СБУ.

По данным службы, в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне.

Отмечается, что стоимость одной фейковой "вакцины" достигала $ 25

Напомним, что беда не утихает на Одесчине, десятки летальных случаев: что известно

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