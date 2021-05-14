Каждый день на Одесчине фиксируют большое число жертв от коронавируса
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на сообщение системы мониторинга СНБО.
По данным на утро пятницы, 14 мая, в регионе выявили 368 новых случаев заболевания ковид-инфекцией. При этом от осложнений, вызванных заболеванием, скончались 27 человек.
Общее число заболевших составляет 137 201 человек.
Летальных случаев -2765. Успели выздороветь 109 679 пациентов. На данный момент в Одесской области болеют 24 757 человек.
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Ранее мы писали, мошенники уже начали зарабатывать на фальшивых вакцинах.
Так, международную группу аферистов, которые торговали подделкой на американскую вакцину фирмы Pfizer, украинские спецслужбы накрыли в Одессе.
Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания "Pfizer" официально начала поставки вакцины от коронавируса в Украину, мошенники решили на этом заработать.
"Чтобы убедить клиентов в ее наличии, они предоставляли поддельные гарантийные письма от украинских банков и счета, открытые на граждан Украины", – рассказали в СБУ.
По данным службы, в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне.
Отмечается, что стоимость одной фейковой "вакцины" достигала $ 25
Напомним, что беда не утихает на Одесчине, десятки летальных случаев: что известно
Как Politeka писала, что фальшивую вакцину выставили на продажу в Одессу, фото: жителей предупредили
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