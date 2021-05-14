Утро в Одессе началось с дорожно-транспортных происшествий

Об этом сообщают очевидцы в местные Telegram-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскроллльте страницу до конца)

Так, рано утром, 14 мая, трамвай №28 слетел с рельсов и протаранил столб. Авария случилась на улице Белинского.

«Трамвай дал угла и поздоровался со столбом», - говорится в публикации Telegram-канала «Одесса-Инфо».

Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего. Движение трамваев заблокировано.

Информации о пострадавших не имеется.

Еще одна авария случилась утром на Итальянском бульваре.

Там автомобиль врезался в мусорный контейнер и вылетел на тротуар.

Водитель говорит, что у него залипла педаль газа, а как было на самом деле придется установить экспертам.

Отметим, что ДТП обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, на одесской трассе спасали женщину, которую зажало в салоне автомобиля.

12 мая в районе 16:00 автомобиль «Мицубиши» врезался в припаркованный микроавтобус Mercedes Sprinter на дороге Одесса – Вознесенск, между пгт Доброслав и Первомайским.

Авария произошла по причине того, что 44-летний автомобилист не справился с управлением.

Напомним, что беда не утихает на Одесчине, десятки летальных случаев: что известно

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