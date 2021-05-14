В одесском аэропорту у пассажира загорелся багаж
ЧП произошло рано утром 14 мая перед рейсом Киев-Одесса. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскроллльте страницу до конца)
Сотрудники аэропорта заметили, что у одного из пассажиров начал дымиться багаж.
Его вывели за пределы терминала и после этого мужчина, как утверждают свидетели эпизода, моментально бросил свой багаж и побежал к самолету, его дальнейшая судьба неизвестна
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Представителям аэропорта пришлось самостоятельно тушить огонь перед самым входом. После распаковки предмет оказался старым электро-самокатом.
«Просто страшно представить, если бы это произошло в полете»,- отмечается в публикации Telegram-канал.
До этого мы сообщали, утро в Одессе началось с дорожно-транспортных происшествий.
Так, рано утром, 14 мая, трамвай №28 слетел с рельсов и протаранил столб. Авария случилась на улице Белинского.
«Трамвай дал угла и поздоровался со столбом», - говорится в публикации .
Еще одна авария случилась утром на Итальянском бульваре.
Там автомобиль врезался в мусорный контейнер и вылетел на тротуар.
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