В одесском аэропорту у пассажира загорелся багаж

ЧП произошло рано утром 14 мая перед рейсом Киев-Одесса. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскроллльте страницу до конца)

Сотрудники аэропорта заметили, что у одного из пассажиров начал дымиться багаж.

Его вывели за пределы терминала и после этого мужчина, как утверждают свидетели эпизода, моментально бросил свой багаж и побежал к самолету, его дальнейшая судьба неизвестна

Представителям аэропорта пришлось самостоятельно тушить огонь перед самым входом. После распаковки предмет оказался старым электро-самокатом.

«Просто страшно представить, если бы это произошло в полете»,- отмечается в публикации Telegram-канал.

До этого мы сообщали, утро в Одессе началось с дорожно-транспортных происшествий.

Так, рано утром, 14 мая, трамвай №28 слетел с рельсов и протаранил столб. Авария случилась на улице Белинского.

«Трамвай дал угла и поздоровался со столбом», - говорится в публикации .

Еще одна авария случилась утром на Итальянском бульваре.

Там автомобиль врезался в мусорный контейнер и вылетел на тротуар.

Напомним, что беда не утихает на Одесчине, десятки летальных случаев: что известно

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