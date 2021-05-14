В сети показали мужчину-извращенца, который собирался надругаться над 3-летним малышом

Фото подозреваемого показал местный сайт УСИ.

Как рассказал мать трехлетнего мальчика, пока она находилась не дома, к ним в квартиру в переулке Вильгельма Габсбурга (бывшем Богданова) пробрался сосед и стал приставать к ребенку.

Одесситка утверждает, что мужчина намеревался изнасиловать ее сына

На место были вызваны следователи, которые разбираются в деле.

Если вину соседа докажут, то ему грозит до 12 лет тюрьмы, согласно ч.3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего) УК Украины. В данный момент полиция пытается выяснить обстоятельства произошедшего.

Отметим, что впоследнее время в Одессе активизировались «охотники» за детьми.

Не так давно мы рассказали, как 30-летний мужчина пытался похитить маленького мальчика, который играл во дворе дома.

Еще один случай имел место на поселке Таирова. Там мужчина цеплялся к 9-летней девочке.

Возле магазина на углу Левитана и Академика Королева неизвестный тип предложил девочке 5 гривен и сказал «пошли», на что она среагировала и позвала маму, которая оказалась полицейской.

Сотрудница полиции задержала возможного педофила до приезда патруля.

На улице Новикова произошел аналогичный случай.