В сети показали мужчину-извращенца, который собирался надругаться над 3-летним малышом
Фото подозреваемого показал местный сайт
Как рассказал мать трехлетнего мальчика, пока она находилась не дома, к ним в квартиру в переулке Вильгельма Габсбурга (бывшем Богданова) пробрался сосед и стал приставать к ребенку.
Одесситка утверждает, что мужчина намеревался изнасиловать ее сына
На место были вызваны следователи, которые разбираются в деле.
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Если вину соседа докажут, то ему грозит до 12 лет тюрьмы, согласно ч.3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего) УК Украины. В данный момент полиция пытается выяснить обстоятельства произошедшего.
Отметим, что впоследнее время в Одессе активизировались «охотники» за детьми.
Не так давно мы рассказали, как 30-летний мужчина пытался похитить маленького мальчика, который играл во дворе дома.
Еще один случай имел место на поселке Таирова. Там мужчина цеплялся к 9-летней девочке.
Возле магазина на углу Левитана и Академика Королева неизвестный тип предложил девочке 5 гривен и сказал «пошли», на что она среагировала и позвала маму, которая оказалась полицейской.
Сотрудница полиции задержала возможного педофила до приезда патруля.
На улице Новикова произошел аналогичный случай.
Подозрительный мужчина тянул в подъезд 11-летнюю девочку. К счастью, злоумышленнику помешала женщина, которая выходила как раз из этой парадной и услышала крики ребенка о помощи.
Возможный педофил отпустил девочку и убежал.
Напомним, что мужчина живьем поджег квартирантку, соседи озвучили другую версию: новые детали ЧП под Одессой
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