В сети появилась новая версия в деле о поджоге женщины из Одесской области

Ее озвучили жители села Кохановка в Ананьевском районе, где произошло ЧП, пишут Факты .

По словам соседей, поджечь 38-летнюю односельчанку могла жена 54-летнего подозреваемого, а не сам мужчина.

Люди утверждают, что женщина приревновала пострадавшую к своему мужу. Марина была квартиранткой в доме супругов Людмилы и Ивана и часто выпивала с владельцами жилья.

Сама Люда не стала молчать и также прокомментировала происшествие. Она говорит, что в ту ночь проснулась от пронзительного крика.

«Выбегаю, а она стоит и пылает. Я вылила на нее ведро воды, – рассказывает она.

Также женщина утверждает, что сама помогала знакомой снять обгоревшие вещи, смачивала полотенца и прикладывала их на открытые раны.

«Она держала меня за руку и говорила: “Люда! Люда!” Может быть, она что-то хотела мне сказать?» – рассуждает она.

Пострадавшую Марину госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу, а оттуда доставили в Одессу. У нее поражено 60 % кожи.

Согласно официальной версии полиции, женщину поджег хозяин дома из-за того, что там пыталась защитить от побоев его супругу Людмилу.

Сама же женщина удивляется такому предположению, потому что в момент трагедии спала.

По ее словам, мужчина в это время выпивал с квартиранткой. То, что супруги вместе со знакомой злоупотребляли алкоголем, подтверждают и односельчане.

Правоохранители задержали 54-летнего Ивана, сейчас он помещен в СИЗО. Если вину мужчины докажут, то ему свети до 15 лет тюрьмы за умышленное убийство.

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