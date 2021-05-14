Возле одесской школы в районе Черемушек прозвучали выстрелы
Местные СМИ сообщили о стрельбе на улице Космонавтов. Чрезвычайное происшествие случилось утром в пятницу, 14 мая, возле 32-й школы.
«Сегодня утром на улице Космонавтов, 46 стреляли. Прибывшие на место происшествия полицейские обследовали территорию и возле 32-й школы нашли причастных к стрельбе», - говорится в публикации.
По данным издания, во время проверки у одного из троих мужчин нашли предмет, похожий на пистолет.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Жуткая авария унесла жизни съемочной группы известного украинского телеканала: кадры с места ДТП
Вылетевшая из "Холостяка" Джессика рассказала, что творится на шоу за кадром: "Ежедневно мы получали..."
Адель Асанти, досрочно покинувшая "Холостяк", борется с последствиями болезни: «Врач сказал…»
"Ожидал увидеть захолустье": Макаревич поделился впечатлением о западной Украине
Стрельба обошлась без пострадавших.
Ранее мы сообщали, в одесском аэропорту у пассажира загорелся багаж.
ЧП произошло рано утром 14 мая перед рейсом Киев-Одесса.
Сотрудники аэропорта заметили, что у одного из пассажиров начал дымиться багаж.
Его вывели за пределы терминала и после этого мужчина, как утверждают свидетели эпизода, моментально бросил свой багаж и побежал к самолету, его дальнейшая судьба неизвестна.
Представителям аэропорта пришлось самостоятельно тушить огонь перед самым входом. После распаковки предмет оказался старым электро-самокатом.
Напомним, что мужчина живьем поджег квартирантку, соседи озвучили другую версию: новые детали ЧП под Одессой
Также Politeka сообщала, одессит пробрался в квартиру соседки, чтобы надругаться над 3-летним ребенком: фото