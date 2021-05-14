Возле одесской школы в районе Черемушек прозвучали выстрелы

Местные СМИ сообщили о стрельбе на улице Космонавтов. Чрезвычайное происшествие случилось утром в пятницу, 14 мая, возле 32-й школы.

«Сегодня утром на улице Космонавтов, 46 стреляли. Прибывшие на место происшествия полицейские обследовали территорию и возле 32-й школы нашли причастных к стрельбе», - говорится в публикации.

По данным издания, во время проверки у одного из троих мужчин нашли предмет, похожий на пистолет.

Стрельба обошлась без пострадавших.

Ранее мы сообщали, в одесском аэропорту у пассажира загорелся багаж.

ЧП произошло рано утром 14 мая перед рейсом Киев-Одесса.

Сотрудники аэропорта заметили, что у одного из пассажиров начал дымиться багаж.

Его вывели за пределы терминала и после этого мужчина, как утверждают свидетели эпизода, моментально бросил свой багаж и побежал к самолету, его дальнейшая судьба неизвестна.

Представителям аэропорта пришлось самостоятельно тушить огонь перед самым входом. После распаковки предмет оказался старым электро-самокатом.

Напомним, что мужчина живьем поджег квартирантку, соседи озвучили другую версию: новые детали ЧП под Одессой

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