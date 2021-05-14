Спецназ задержал группу мужчин, которые промышляли разбоями и грабежам по всей Одессе

Злоумышленники маскировались под водителей такси. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу, 14 мая, передает (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Отмечается, что организовал преступную группировку 27-летний мужчина. Вместе с 3 ранее судимыми гражданами они совершали грабежи и разбои на территории Одессы. «Работали» под видом водителей такси в ночное и утреннее время суток.

Пострадавших злоумышленники выбирали среди посетителей одесских развлекательных заведений в центре города. После того, как потенциальная жертва садилась в авто, они предлагали выпить и проехаться по ночному городу. Как только граждане теряли бдительность, участники банды грабили их.

Фигуранты сбывали добытые «сокровища» в ломбард через знакомство с его работницей. Имея доступ к телефонам потерпевших, злоумышленники разблокировали кредитки пострадавших и беспрепятственно снимали наличные.

Попались разбойники на очередном преступлении 14 мая. Их задержали правоохранители при помощи спецподразделения КОРД.

Напомним, что мужчина живьем поджег квартирантку, соседи озвучили другую версию: новые детали ЧП под Одессой

Также Politeka сообщала, одессит пробрался в квартиру соседки, чтобы надругаться над 3-летним ребенком: фото