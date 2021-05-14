В Одесской области произошло жестокое избиение женщин с тяжелыми последствиями
В пресс-службе регионального ГУНП сообщили, инцидент случился около заведения в селе Приморское в Лиманском районе, передает Politeka.net
24-летний парень увидел, как его сожительница спорит с какой-то женщиной. Разбираться он не стал, а подошел и ударил ее по лицу.
В разборки решила вмешаться очевидица, за что получила от мужчины удар ногой в живот.
41-летняя потерпевшая обратилась за помощью к врачам, у нее диагностировали разрыв левой почки. В результате орган пришлось удалить.
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Между тем злоумышленник скрылся с места преступления, однако полицейским удалось разыскать и задержать недо-бойца.
За содеянное молодому парню светит до 8 лет тюрьмы.
До этого мы сообщали, что мужчина трагически погиб прямо на кладбище в Одессокой области. Его зарезали на глазах у людей в поминальный день в селе Маяки.
Очевидцы пытались оказать первую медицинскую помощь 49-летнему пострадавшему. Однако, от ножевых ранений и серьезной кровопотери мужчина скончался в местной больнице.
Правоохранители в течение трех суток пытались найти подозреваемого, который тем временем скрывался в полях. Прочесав лесополосы, катакомбы, заброшенные дома, правоохранители все же отыскали беглеца в поле недалеко от села Августовка. У него изъяли нож, которым он совершил преступление.
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