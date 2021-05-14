Мужчина с женщиной задушили пожилого одессита, а его тело спрятали в диван

Преступление было совершенно с целью ограбления, рассказали в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По информации полицейских, 26-летний житель Николаевского района со своей 30-летней знакомой из Ивано-Франковской области познакомились с потерпевшим в городском парке. 60-летний одессит пригласил их к себе домой и начал угощать. Между ними вспыхнул конфликт, и мужчина задушил ремнем нового знакомого и спрятал его тело в диван.

После расправы парочка ушла, забрав с собой ключ, а после, вернулась, прихватив с собой еще одного приятеля из Волынской области.

Злоумышленники вынесли из квартиры всю бытовую технику. Продав награбленное, они рванули в Киев. Где их и задержали полицейские.

Не так давно мы сообщали, что таксист из Одессы ради долгов пошел на убийство киевской родственницы.

По замыслу 31-летнего одессита, убийство должно было выглядеть как несчастный случай, однако полицейские не поверили и вычислили душегуба.

Молодой человек набрал долгов, но расплатиться у него было нечем, тогда он спланировал разбойное нападение. Таксист приехал 11 мая из Одессы к своим родственникам в село Тарасовка. Злоумышленник дождался, пока хозяин дома пойдет на дежурство, а сам напал на родную тетю и забрал из дома все деньги.

Племянник пытался имитировать несчастный случай из-за падения с высоты. В результате женщина погибла, не приходя в сознание.

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