Суббота встретит жителей жаркой и сухой погодой, а на воскресенье синоптики прогнозируют обильные дожди с грозой

В то же время столбики термометров поползут вверх.

Об этом сообщает Politeka.net, ознакомившись с прогнозом погоды от Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Так, в субботу, 15 мая, ясная погода ожидается в Одессе утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.

По прогнозу синоптиков в этот день дневная температура воздуха достигнет +21 +24 градусов, ночью будет колебаться в пределах +11+13 градусов.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.



Температура морской воды прогреется до +13 +14°С

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м / с.

Температура ночью на градусниках покажет +9+14°С, днем ​​+20+25°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

В воскресенье, 16 мая весь день в Одессе будет облачным. Днем ожидается дождь, который к вечеру может усилиться. Также метеорологи прогнозируют грозу

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Днем температура будет в пределах +19 +24 градуса, ночью – от +8 до +13.

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