В спасательной операции участвует 12 человек, два катера и лодка

В Черном море у берегов Одессы ведутся поиски мужчины, который ушел купаться и не вернулся

59-летний одессит решил поплавать в море в районе причала №136 на дачи Ковалевского. Он ушел купаться около 2 часов дня в понедельник, 10 мая и с тех пор о нем ничего не известно, передает Politeka.net.

В пресс-центре ГСЧС в Одесской области, сообщили, что водолазы и спасатели обследовали уже 8 км берега, 12 квадратных километров поверхности и 15 тысяч метров квадратных дна. Мужчину пока что не нашли. Поиски продолжаются.

В них участвует 12 человек, одна пожарная машина, два катера и лодка.

Ранее мы сообщали, на озере Тудорово в Одесской области в результате ухудшения погоды перевернулся катер с четырьмя пограничниками.

Трое человек смогли выбраться на берег, а четвертый - майор погранслужбы Константин Коняев погиб. Его тело искали почти сутки и нашли в реке Турунчук в районе села Яськи.

В последние минуты своей жизни в этой трагической ситуации он смог скоординировать действия своих подчиненных - пограничников, которые также находились в лодке. Это спасло им в дальнейшем жизни.

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